Lange Zwangspause für Baumgartlinger nach Innenbandriss

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wird seinem Club Bayer Leverkusen und der Nationalmannschaft bis zu zwei Monate fehlen. Der deutsche Fußball-Bundesligist teilte am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mit, dass sich der 30-Jährige im Cupspiel gegen Pforzheim (1:0) am Vortag in einem Zweikampf einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen hat.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Der ÖFB-Teamspieler fällt zwei Monate aus