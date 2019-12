Langläuferin Stadlober als Vierte knapp am Podest vorbei

Nach den Plätzen fünf (2017) und sieben (2018) hat Langläuferin Teresa Stadlober am Sonntag in Davos im Skatingrennen über 10 km als Vierte das Podest knapp verpasst. Geschlagen wurde die Österreicherin nur von den beiden Norwegerinnen Theres Johaug, Heidi Wenig sowie Jessica Diggins aus den USA. Stadlober fehlten 12 Sekunden auf Platz drei, Lisa Unterweger wurde 25.

