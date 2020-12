Langläuferin Teresa Stadlober in Davos Weltcup-Fünfte

Teresa Stadlober hat am Sonntag beim Langlauf-Weltcup in Davos über 10 km Skating den fünften Rang belegt. Die Salzburgerin kämpfte in Abwesenheit der starken Skandinavierinnen um die Podestplätze mit, wies am Ende aber 6,3 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierte Hailey Swirbul (USA) auf. Der Sieg ging an deren Landsfrau Rosie Brennan in 24:49,8 Minuten vor der Russin Julia Stupak. Lisa Unterweger landete auf Rang 36 (+2:40,5 Min.)

SN/APA (Keystone)/GIAN EHRENZELLER Die Salzburgerin verpasste das Podest nur knapp

Quelle: APA