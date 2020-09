Las Vegas gleicht in NHL-Halbfinalserie gegen Dallas aus

Las Vegas hat im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Dallas Stars zum 1:1 ausgeglichen. Die Golden Knights feierten am Dienstag dank der Mitteldritteltore von Paul Stastny (25.), William Karlsson (29.) und Tomas Nosek (35.) einen glatten 3:0-Erfolg. Goalie Robin Lehner parierte alle 24 Schüsse der Stars. Zum Auftakt der "Best-of-seven"-Serie hatte Dallas 1:0 gewonnen.

Die dritte Partie des in Edmonton ohne Zuschauer ausgetragenen Endspiels der Western Conference findet am Donnerstag statt. In der Eastern Conference führt Tampa Bay Lightning gegen die New York Islanders mit 1:0.

Play-off-Ergebnis der NHL vom Dienstag: Western Conference in Edmonton, Finale (Best of seven): Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:0 (Stand in der Serie 1:1)

Quelle: APA