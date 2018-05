Die Vegas Golden Knights haben im Halbfinale der National Hockey League (NHL) einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Der Liganeuling gewann am Montag (Ortszeit) das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Winnipeg Jets 3:1 und stellte damit auf 1:1. Matchwinner war Jonathan Marchessault, der zwei Treffer (18. Minute/49.) erzielte. Das dritte Spiel wird am Mittwoch in Las Vegas ausgetragen.

SN/APA (AFP/Getty)/ELSA Wichtiger Auswärtssieg von Las Vegas