Laufen für den guten Zweck

Der Alpin Team Trail verbindet erneut sportliche Höchstleistungen mit karitativem Engagement. Am 30. September geht der Trailrun-Bewerb in Werfenweng in seine zweite Auflage. "Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die der Alpin Team Trail im vergangenen Jahr erfahren hat", erklärt Martin Lindinger, Chef der Veranstaltung.

BILD: SN/SW/MANUEL KESER/AGENTUR TINTIFAX Martin Lindinger freut sich gemeinsam mit Schlussläuferin Eva Situk auf den bevorstehenden Alpin Team Trail.

Am 30. September findet in der malerischen Berglandschaft von Werfenweng erneut der "Alpin Team Trail" statt. Freunde des Laufsports und der Natur können sich auf ein einzigartiges Charity-Event freuen, das nicht nur sportliche Herausforderung ist, sondern vor allem auch einen wertvollen Beitrag für wohltätige Zwecke leistet. Mit zwei verschiedenen Streckenoptionen bietet der "Alpin Team Trail" für Teilnehmende mit unterschiedlichen Fitnesslevels die jeweils passende Herausforderung. Für alle, die es gerne etwas kürzer angehen möchten, steht eine 23 Kilometer lange Distanz mit insgesamt 1523 Höhenmetern bereit. Diejenigen, die sich lieber der Königsdisziplin stellen möchten, können sich für die 52 Kilometer lange Strecke anmelden, die über 3450 Höhenmeter führt. Was den "Alpin Team Trail" jedoch wirklich besonders macht, ist sein karitativer Zweck. Die Veranstalter haben es sich zum Ziel gesetzt, mit diesem Trailrun nicht nur sportliche Begeisterung zu wecken, sondern auch etwas Gutes für die Region zu tun. Daher werden - wie schon im vergangenen Jahr - 100 Prozent der Startgelder sowie sämtliche Gastronomieeinnahmen am Renntag gespendet. Der Großteil der Spendengelder geht heuer an Menschen mit Beeinträchtigung. "Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die der Alpin Team Trail im vergangenen Jahr erfahren hat", erklärt Martin Lindinger, Chef der Veranstaltung. "Es ist unglaublich, wie viel Gutes wir gemeinsam bewirken können, wenn wir unsere Leidenschaft mit dem guten Zweck verbinden." Die Organisatoren hoffen, dass sich auch in diesem Jahr zahlreiche Teilnehmer und Besucher für den "Alpin Team Trail" begeistern lassen. "Wir möchten alle herzlich dazu einladen, sich uns am 30. September anzuschließen und ein Teil dieses großartigen Events zu werden", sagt Lindinger. "Egal, ob ihr selbst lauft oder die Teilnehmenden anfeuern möchtet - eure Unterstützung zählt und macht den Alpin Team Trail zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Beteiligten." Die Veranstalter und das gesamte Team hinter dem Alpin Team Trail freuen sich darauf, nicht nur sportliche Höchstleistungen zu feiern, sondern auch soziales Engagement in den Mittelpunkt zu rücken. Weitere Informationen zur Anmeldung, den Strecken und dem Programm des Alpin Team Trails findet man auf www.alpinteamtrail.at.