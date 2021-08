Am Wörthersee werden am Sonntag die Staatsmeister im Halbmarathon ermittelt. Zu den Favoriten auf einen Spitzenplatz zählen die Pinzgauer Hans-Peter Innerhofer und Cornelia Stöckl-Moser.

Auf der Strecke am Südufer mit Ziel im Klagenfurter Wörtherseestadion sollten schnelle Zeiten drin sein. 177 Teilnehmer/inn/en sind gemeldet. Hans-Peter Innerhofer vom LC Oberpinzgau gehört mit einer Bestzeit von 1:07:57 zu den Kandidaten für einen Platz ganz vorn. Er könnte die Titelfavoriten Andreas Vojta (team2012.at) und Timon Theuer (Union St. Pölten/1:02:33) ärgern. Innerofers letzter Halbmarathon liegt schon drei Jahre zurück, aber mit 29:48,83 führt er die Jahresbestenliste über 10.000m auf der Bahn an und holte sich damit Ende Mai knapp vor seinem Zwillingsbruder Manuel den Salzburger Landesrekord und Meistertitel. Manuel, Titelverteidiger über diese Distanz (er siegte im Oktober in Salzburg) fehlt diesmal. Im Vorderfeld erwarten darf man auch Alexander Knoblechner (LT Nußdorf/1:08:57) und Andreas Stöckl (SC Leogang/1:09:17). Salzburg ist außerdem durch Yannick Voithofer (Union Salzburg LA/U23), Josef Voithofer (LC Oberpinzgau/M65) und Mark Geppert (LAC Salzburg/M35) vertreten.

Bei den Frauen greift Cornelia Moser-Stöckl (SC Leogang) nach längerer Verletzungspause wieder in das Wettkampfgeschehen ein. Sie kann die zweitschnellste Halbmarathonzeit auf der Meldeliste (1:14:59) vorweisen.