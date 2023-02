Lauftreff-Netzwerk für Frauen kommt nach Salzburg

Mit der Inspiration von Marathonpionierin Kathrine Switzer können Frauen im Club 261 gemeinsam laufen. Das Netzwerk kommt nun nach Salzburg, dafür werden laufbegeisterte Betreuerinnen gesucht.

Fern vom Leistungsdruck und mit Spaß an Bewegung können sich Frauen in den Lauftreffs des Club 261 einmal pro Woche treffen. Das Netzwerk ist seit zehn Jahren in Kärnten, der Steiermark und Wien tätig. Nun wird das Angebot auf Salzburg erweitert.

Die Zahl 261 bezieht sich auf die Startnummer, die Kathrine Switzer 1967 beim Boston Marathon trug, als sie als erste Frau teilnahm und sich erfolgreich gegen die Rennleitung zur Wehr setzte, die sie aus dem Bewerb nehmen wollte. Gemeinsam mit der Österreicherin Edith Zuschmann gründete sie das Netzwerk 261 Fearless, um möglichst vielen Frauen die Freude am Laufen, Furchtlosigkeit und Mut zu vermitteln. Mittlerweile gibt es Clubs in 13 Ländern auf fünf Kontinenten.

Einsteigerinnen sind ebenso willkommen wie erfahren Läuferinnen jeden Alters. Gelaufen wird in einer geschützten und geführten Frauengruppe. Diese werden von ehrenamtlichen Lauftreffleiterinnen geleitet. Die Leiterinnen werden speziell zu Themen rund ums Laufen, Frauengesundheit und Führungserfahrungen aus- und weitergebildet.

Ein Kennenlerntermin für Salzburg findet am Dienstag, den 7. Februar 2023 um 19.30 statt. Die Informationen und die kostenlose Anmeldung sind unter www.261fearless.org/de/261coach verfügbar.