Lauftreffs stimmen aufs Marathon-Wochenende ein

Im Salzburger Volksgarten können sich Laufbegeisterte an den beiden kommenden Sonntagen (1. und 8. Mai) bei Lauftreffs aufs Marathon-Wochenendes (13. bis 15. Mai) einstimmen. Die Voranmeldung für die Bewerbe läuft noch bis 1. Mai.

Der neu gestaltete Volksgarten eröffnet am kommenden Wochenende, gleichzeitig verlagert auch die Bewegungsinitiative "Salzburg läuft!" ihren Fokus dorthin, wo während der Lauffestspiele der Mozartstadt (9.-15. Mai) ein Zentrum der Sportvielfalt sein wird. An den kommenden beiden Sonntagen mit Start jeweils um 10 Uhr finden dort zwei Lauftreffs als aktive Einstimmung auf Salzburgs größtes Lauffest statt. "Gerade diese gemeinsamen Läufe geben vielen Interessierten bezüglich ihrer eigenen Leistungsfähigkeit jene Sicherheit, die sie für die Teilnahme an einem der vielen Bewerbe brauchen", sagt Marathonveranstalter Johannes Langer.

Der 1. Mai ist auch der letzte Tag, an dem die Voranmeldung für die Bewerbe der Lauffestspiele der Mozartstadt geöffnet ist. Bis Sonntag, 24 Uhr, ist dies online unter salzburg-marathon.at möglich.