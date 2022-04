Laurenz Waldbauer kratzte in den USA an Kaserers Speer-Rekord

Speerwurf-Talent Laurenz Waldbauer (Union Salzburg LA) gewann bei einem Meeting im US-Bundesstaat Idaho mit 72,38 Metern. Damit rückt er seinem Clubkollegen und Serienmeister Matthias Kaserer nahe.

Der 20-jährige Laurenz Waldbauer, der an der Northwest Nazarene University in Idaho studiert, ließ als "Freshman" beim Bengal Invitational in Pocatello etliche routiniertere Konkurrenten hinter sich. Mit 72,38 Metern fehlen dem für die Union Salzburg startenden Bayern nur noch 31 Zentimeter auf den Rekord von Matthias Kaserer. Der Union-Dauerbrenner stellte diese Weite 2014 auf und ist damit der beste noch aktive Speerwerfer Österreichs. Rekordhalter ist Gregor Högler, mittlerweile Sportdirektor des Verbands (ÖLV) und Trainer des Diskus-Olympiadritten Lukas Weißhaidinger, mit 84,03 Metern.

Waldbauer ist eines der zahlreichen Talente, die Union-Wurfcoach Ernst Grössinger entdeckt hat. Lukas Stiper, Rupert Rohrmoser, Philomena Thalmann und Simon Klebel haben bereits mit einer Reihe von österreichischen Nachwuchstiteln auf sich aufmerksam gemacht.