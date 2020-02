Laureus Preis für Messi, Hamilton und Biles

Lionel Messi, Lewis Hamilton und Simone Biles sind mit dem Laureus als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Der sechsfache Weltfußballer vom FC Barcelona und der sechsfache Formel-1-Weltmeister erhielten bei der Wahl für die 20. Laureus World Sports Awards in Berlin die gleiche Anzahl an Stimmen. Der Titel bei den Frauen ging - zum bereits dritten Mal - an die vierfache Turn-Olympiasiegerin.

SN/APA (AFP)/CRISTINA QUICLER Lionel Messi ist Sportler des Jahres