Lazaro fixiert leihweisen Wechsel zu Benfica Lissabon

Valentino Lazaro spielt in der kommenden Saison für den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Wie der Großclub aus der Hauptstadt am Dienstag bekannt gab, wurde der österreichische Internationale bis 2022 von Inter Mailand ausgeliehen. Lazaro war von Inter in der vergangenen Saison bereits an Borussia Mönchengladbach verliehen gewesen. Bei den Mailändern steht der 25-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.