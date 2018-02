Lazaro-Treffer bei Hertha-Sieg, BVB besiegte HSV

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro hat sein erstes Tor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der ehemalige Salzburg-Profi verhalf Hertha BSC Berlin am Samstag zu einem 2:0-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund holte unter Trainer Peter Stöger den zweiten Sieg nacheinander. Gegen den Hamburger SV gab es einen 2:0-Erfolg, der BVB kletterte dadurch auf den dritten Platz.

Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt setzte sich relativ klar 4:2 gegen Schlusslicht 1. FC Köln durch. Hoffenheim gewann mit Florian Grillitsch ebenfalls 4:2 gegen Mainz 05, Martin Harnik wurde beim 2:1-Sieg von Hannover gegen den SC Freiburg erst in der 84. Minute eingewechselt. Philipp Lienhart kam für die Freiburger nicht zum Einsatz.

Lazaro hatte seinen großen Auftritt in der 43. Minute. Aus abseitsverdächtiger Position schlug der 21-Jährige nach Zuspiel von Vladimir Darida eiskalt zu. Schiedsrichter Patrick Ittrich bestätigte nach Videoansicht die Rechtmäßigkeit des Treffers.

Leverkusen, für das Österreichs Teamkapitän Julian Baumgartlinger im defensiven Mittelfeld durchspielte, war bis dahin und auch nachher die aktivere Mannschaft. Doch auch das 2:0 durch Salomon Kalou (58.) entsprang einem Konter der Berliner. Überraschende Hilfe bekam der Ivorer durch einen krassen Abwehrfehler von DFB-Teamspieler Jonathan Tah.

Doppelten Grund zur Freude gab es für die Anhänger von Dortmund. Dank Winter-Neuerwerbung Michy Batshuayi, der in der 49. Minute nach Vorarbeit von Christian Pulisic traf, und einem späten Tor des eingewechselten Mario Götze (92.) gewannen die Schwarz-Gelben vor eigenem Publikum gegen den HSV 2:0. Für den von Chelsea ausgeliehenen Belgier war es der dritte Treffer im zweiten Spiel für den BVB.

Sehr erfreulich war aber auch das Comeback einer ganz wichtigen Offensivkraft. Marco Reus kehrte nach 259 Tagen Zwangspause aufgrund seines Kreuzbandrisses in die Startformation zurück. Der 28-Jährige führte die Elf sogar als Kapitän auf den Rasen und lieferte eine ordentliche Vorstellung ab, ehe Stöger in der 71. Minute Götze für ihn einwechselte. Dortmund musste gegen beherzt auftretende Hamburger aber bis zum Schluss zittern.

Die Gäste blieben dennoch auch unter dem neuen Trainer Bernd Hollerbach sieglos. Es war bereits das neunte Spiel in Serie ohne drei Punkte, womit der HSV mehr und mehr den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze verliert.

Der FC Bayern führt die Bundesliga indes auch nach der 22. Runde mit 18 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig an. Der Titelverteidiger gewann vor eigenem Publikum gegen Schalke 04 mit 2:1, womit die Gäste auf Rang sechs zurückfielen.

Robert Lewandowski brachte die Hausherren in der sechsten Minute in Führung, traf damit in jedem der ersten elf Saison-Heimspiele und egalisierte den Rekord seines Trainers Jupp Heynckes, dem dieses Kunststück 1972/73 bei Borussia Mönchengladbach gelang. Der 72-Jährige sah das Tor des Polen allerdings nicht im Stadion - er blieb wegen einer Erkrankung daheim.

Dadurch versäumte Heynckes auch den zwischenzeitlichen Ausgleich von Franco di Santo (29.) und das Siegestor von Thomas Müller (36.), der Schalke-Goalie Ralf Fährmann mit einem Schuss ins kurze Eck überraschte. Bei den Bayern spielte Alaba durch, bei Schalke wurde Guido Burgstaller in der 64. Minute ausgetauscht. Sein Clubkollege Alessandro Schöpf war über die komplette Distanz im Einsatz.

(APA)