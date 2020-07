Der österreichische Fußball-Teamspieler Valentino Lazaro hat am Mittwoch in der englischen Premier League mit Newcastle United eine 0:5-Auswärtsniederlage gegen Manchester City kassiert. Die Treffer für die "Citizens" erzielten Gabriel Jesus (10.), Riyad Mahrez (21.), Federico Fernandez (58./Eigentor), David Silva (65.) und Raheem Sterlung (90.). Lazaro wurde in der 66. Minute ausgetauscht.

SN/APA (AFP)/LEE SMITH Newcastle hatte nichts zu lachen

Quelle: APA