Lazio Rom nach 1:0-Sieg nahe dran an Juventus Turin

Lazio Rom sitzt Juventus Turin seit Sonntagabend in der italienischen Fußball-Liga ganz dicht im Nacken. Die mittlerweile 18 Serie-A-Partien unbesiegten Römer feierten bei Parma dank eines Treffers von Felipe Caicedo in der 41. Minute einen 1:0-Erfolg und rückten bis auf einen Punkt an den Tabellenführer und Titelverteidiger heran. Juve hatte bereits am Samstag bei Hellas Verona mit 1:2 verloren.

Dadurch hatte Inter Mailand am Sonntagabend mit einem Sieg im Derby gegen den AC Milan noch die Chance, nach Punkten mit den Turinern gleichzuziehen und die "Alte Dame" auch vom Thron zu stoßen. Quelle: APA