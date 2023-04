Leader Arsenal strauchelt in Liverpool

Liverpool hat die englische Fußball-Meisterschaft wieder ein wenig spannender gemacht. Die Reds kamen am Sonntag in einem spektakulären Premier-League-Spiel trotz eines 0:2-Rückstandes zu einem 2:2 gegen Tabellenführer Arsenal. Die Gunners haben nach 30 Spielen nun 73 Punkte auf dem Konto, sechs Zähler mehr als Titelverteidiger Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat allerdings noch ein Nachholspiel. Liverpool ist nach dem starken Auftritt Achter.

Die Gäste traten an der gefürchteten Anfield Road anfangs wie ein Meisterschaftsanwärter auf. Nur acht Minuten benötigte Arsenal zur Führung: Gabriel Martinelli vollendete eine schöne Einzelleistung gekonnt zum 1:0. Liverpool wurde ausgekontert. Gabriel Jesus köpfelte nach Pass von Martinelli problemlos gegen eine überforderte Liverpool-Defensive zum 2:0 ein (28.).

Nach dem 2:0 aber bekam Liverpool das Spiel unter Kontrolle. Mohamed Salah konnte verdient auf 1:2 verkürzen (42.), verpasste kurz nach dem Seitenwechsel aber die große Chance auf den Ausgleich. Der Ägypter schoss einen Foulelfmeter neben das Tor von Keeper Aaron Ramsdale (54.).

Die Reds drängten unverändert auf den Ausgleich, Arsenal war in Tempogegenstößen gefährlich. Roberto Firmino sorgte per Kopf nach Zuspiel von Trent Alexander-Arnold in der 87. Minute für das hochverdiente 2:2. In der Nachspielzeit rettete Ramsdale überragend gegen Salah (95.) und Ibrahima Konaté (96.) das Unentschieden. Am 26. April gastiert Arsenal im direkten Duell mit City in Manchester.

Zuvor erlitt Leeds United ohne den verletzten Maximilian Wöber eine deutliche 1:5-Niederlage. Gegen Crystal Palace kassierten die "Whites" vier Tore in der zweiten Hälfte. Crystal Palace landete trotz des Fehlens von Goalgetter Wilfried Zaha einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und verbesserte sich auf den zwölften Platz der Tabelle. Leeds steht als Liga-16. nur zwei Punkte über dem Strich.