Leader Bayern fertigt Stuttgart in Liga auswärts mit 5:0 ab

Bayern München hat sich zum Auftakt der 16. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Der Champions-League-Achtelfinal-Gegner von Red Bull Salzburg fertigte ohne ÖFB-Star Marcel Sabitzer den VfB Stuttgart auswärts mit 5:0 ab und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Borussia Dortmund auf neun Punkte aus. Die Dortmunder sind erst am Mittwoch gegen Greuther Fürth im Einsatz.

SN/APA/AFP/THOMAS KIENZLE Gnabry gelang in Stuttgart ein Triplepack

Serge Gnabry leitete den Auswärtserfolg mit Toren kurz vor (40.) und nach der Pause (53.) ein und sorgte nach einem Patzer von VfB-Tormann Florian Müller auch noch für den Schlusspunkt (74.). Der 26-Jährige hält nun bei neun Ligatreffern. Noch deutlich besser unterwegs ist Robert Lewandowski, der doppelt traf und mit 18 Toren seine Stellung als Nummer eins der Liga weiter untermauerte. Einen Triplepack des 33-jährigen Polen verhinderte nur die Stange. Die Truppe von Coach Julian Nagelsmann ist damit zum 25. Mal Hinrundenmeister. Nur dreimal reichte es für die Münchener danach nicht zum Titel. Borussia Mönchengladbach (1971), Werder Bremen (1993) und Dortmund (2012) fingen die Bayern noch ab. Der Aufwärtstrend von Stuttgart nach sieben Punkten aus drei Partien wurde jäh gestoppt. Damit droht dem Arbeitgeber des verletzten ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic am Mittwoch der Rückfall auf den Relegationsplatz. Dafür müsste allerdings der FC Augsburg zu Hause RB Leipzig besiegen.