Leader Napoli und Meister Inter siegreich in Serie A

Der SSC Napoli hat seine sieben Punkte Vorsprung in der Serie A auf Meister Inter Mailand gehalten. Die Süditaliener siegten am Sonntag beim Vorletzten Salernitana hauchdünn mit 1:0, feierten damit ihren zehnten Sieg im elften Spiel. Matchwinner war Piotr Zielinski (61.). Inter Mailand hatte mit einem 2:0 gegen Udinese vorgelegt. Joaquin Correa glänzte mit einem Doppelpack (60., 68.). Am späteren Abend war noch der Zweite AC Milan im Auswärtsspiel bei AS Roma gefordert.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Inters Joaquin Correa bei§t gegen Udinese zweimal zu