Leaderwechsel bei Vuelta: Franzose Molard in Rot

Die fünfte Etappe der Spanien-Radrundfahrt hat am Mittwoch einen Führungswechsel gebracht. Der Pole Michael Kwiatkowski verlor das rote Leader-Trikot an den Franzosen Rudy Molard. Tagessieger wurde der Australier Simon Clarke, der im Spurt einer Dreiergruppe gewann. Hermann Pernsteiner wurde auf den 188,7 km langen von Granada nach Roquetas 14., in der Gesamtwertung ist der Niederösterreicher 19.

