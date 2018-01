LeBron James knackte 30.000-Punkte-Marke in NBA

Nächster Meilenstein für LeBron James: Der Basketball-Superstar hat am Dienstag als bisher jüngster Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA die 30.000-Punkte-Marke geknackt. Nach einem unscheinbaren Mitteldistanzwurf eine Sekunde vor dem Ende des ersten Viertels gehört nun auch "King James" dem exklusiven Kreis an, der diese historische Zahl in Grunddurchgangsspielen erreicht hat.

SN/APA (Getty)/Ronald Cortes James kam auf 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists