Leclerc auch in Monza auf Pole - Qualifying endete im Chaos

Charles Leclerc nimmt auch den Formel-1-Grand-Prix von Italien aus der ersten Position in Angriff. Der 21-jährige Ferrari-Pilot entschied am Samstag ein kurioses Qualifying von Monza 39 Tausendstel vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton für sich. Dritter einer Qualifikation, die mit einer Runde in Steher-Manier endete, wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor Sebastian Vettels Ferrari.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Charles Leclerc bleibt der Mann der Formel-1-Stunde