Leclerc startet in Las Vegas aus Pole Position

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich für den Großen Preis von Las Vegas die Pole Position gesichert. Der Monegasse fuhr am Samstag in der Wüste von Nevada die Bestzeit und startet bei dem mit Spannung erwarteten vorletzten Saisonrennen in der Glücksspielmetropole am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky) vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Mercedes-Pilot George Russell, der zuvor das dritte Training für sich entschieden hatte, steht auf Startplatz drei.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Leclerc in Las Vegas auf Pole

Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz wurde im Qualifying zwar Zweiter, der Spanier war aber am Freitag wegen eines unverschuldeten Schadens am Auto um zehn Plätze zurückversetzt worden. Leclerc holte die insgesamt 23. Pole seiner Karriere und die fünfte in dieser Saison. Verstappen peilt beim Grand Prix in Las Vegas indes seinen 18. Sieg im 21. Saisonrennen an. Gewinnt der Niederländer, würde er mit dann 53 Erfolgen mit Sebastian Vettel als Nummer drei der ewigen Bestenliste gleichziehen.