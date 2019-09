Leicester drehte Partie gegen Tottenham und siegte 2:1

Tottenham hat am Samstag bereits zum vierten Mal in der laufenden Saison der englischen Fußball-Premier-League Punkte abgegeben. Wie schon wenige Tage zuvor beim 2:2 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus schenkten die Spurs dabei eine Führung her und unterlagen bei Leicester City 1:2 (1:0). Leicester, bei dem Christian Fuchs erneut nicht im Kader war, stieß vorerst auf Platz zwei vor.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Leicester stie§ vorerst auf Platz zwei vor