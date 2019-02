Leiche aus mit Sala abgestürztem Flugzeug geborgen

Aus dem mit dem argentinischen Profifußballer Emiliano Sala in den Ärmelkanal gestürzten Flugzeug ist eine Leiche geborgen worden. Der Leichnam sei bei "schwierigen Bedingungen" aus dem Wrack geholt worden, teilte die britische Behörde für die Untersuchung von Luftfahrtunglücken in der Nacht auf Donnerstag mit. Die Operation sei "so würdevoll wie möglich" verlaufen.

SN/APA (AFP)/HO Die Maschine konnte noch nicht geborgen werden