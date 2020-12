Leichtathleten des Jahres: Peter Herzog Zweiter hinter Lukas Weißhaidinger

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Siebenkämpferin Ivona Dadic wurden zu Österreichs Leichtathleten des Jahres gekürt. Der Salzburger Marathonläufer Peter Herzog landete auf Platz zwei.

Es war ein knappes Rennen im Corona-Jahr, das in der Leichtathletik von vielen Absagen und Verschiebungen gekennzeichnet war. Weißhaidinger vereinte bei seiner sechsten Kür in Folge gesamt 57,23 Prozent der Stimmen (Publikums- und Expertenvoting addiert) auf sich, Herzog 52,92. Das Diskus-Ass aus Oberösterreich hatte die Nase im Online-Publikumsvoting vorn, der Pinzgauer bei den Experten (Trainer, ÖLV-Vorstand und Journalisten). "Ich bin sehr überrascht", sagte "Luki". "Ich hätte es dem Peter vergönnt, wegen des österreichischen Rekords im Marathon. Es freut mich aber, dass ich so viel Zuspruch erhalten habe und meine Weltklasse-Weiten, die ich heuer erzielt habe, Anerkennung finden."

Union-Salzburg-Ausnahmeathlet Herzog hat Anfang Oktober mit 2:10:06 Stunden in London die österreichische Bestmarke verbessert. 2021 wird er beim Olympiamarathon in Tokio an den Start gehen.

Die Weltranglisten-Erste Ivona Dadic entschied die Wahl klar vor ihrer Siebenkampf-Kollegin Verena Preiner (beide OÖ) und Hürdensprinterin Beate Schrott (NÖ) für sich.

Nachwuchs-Leichtathleten des Jahres wurden Sophie Kreiner (OÖ) und Oluwatosin Ayodeji (V). Weitspringerin Inge Grünwald von Union Salzburg LA kam auf Platz sieben. Bei den Masters-Athleten wurden Marianne Maier (V, vor der 100-jährigen Steirerin Elfriede Fuchs) und Gottfried Gassenbauer (W) auf die ersten Plätze gewählt. Rang vier bei den Masters-Frauen belegte Langstrecken-Evergreen Sabine Hofer (LAC Salzburg), Rang sechs bei den Männern Hammerwurf-Routinier Heimo Viertbauer (Union Salzburg LA).

Quelle: SN