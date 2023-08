Leichtathleten haben Marschal-Nachfolger als Landestrainer gefunden

Jan May wird der neue Landestrainer des Salzburger Leichtathletikverbands. Der gebürtige Deutsche tritt die Nachfolge von Richard Marschal im Oktober an.

Marschal hat eine Reihe von Talenten wie Sarah Baumgartner, Shanna Tureczek oder Amira Simon an die Spitze herangeführt. Da er aus privaten Gründen in seine Heimat Oberösterreich zurückkehrt, hat der SLV nach einem Nachfolger gesucht. Gefunden wurde er in Linz: Jan May ist dort aktuell noch am Leichtathletikzentrum und Talentzentrum als Head Coach tätig. Ab Oktober wird er nach Salzburg wechseln.

Der gebürtige Leipziger (Jahrgang 1976) verfügt über eine breit gefächerte Ausbildung und hat Erfahrung als DLV-Bundestrainer, Head Coach am Bundesstützpunkt Leipzig und Lead Coach am Olympiastützpunkt Sachsen.