Der Marathonmann lief solo zu 5000-Meter-Gold. Große Emotionen brachte Michaela Eggers Abschied von der Wettkampfbühne.

Präzise wie ein Uhrwerk spulte Peter Herzog seine Runden beim 5000-Meter-Lauf der österreichischen Meisterschaften in der Südstadt (NÖ) ab. So, als wäre die Tartanbahn schon seit Jahren seine Heimat. Tatsächlich gab der 33-jährige Saalfeldener Marathonläufer am Samstag seine Wettkampfpremiere auf ...