Einmal im Jahr hilft der Zahnarzt

DDr. Matthias Kaserer, der unter der Woche in seiner Praxis in Innsbruck-Igls ordiniert, ist Salzburgs Gold-Bank bei Leichtathletik-Staatsmeisterschaften. In St. Pölten peilt der 38-Jährige Union-Salzburg-Speerwerfer am Sonntag seinen zehnten Titel in elf Jahren an.

SN/ölv Matthias Kaserer.