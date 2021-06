Weitspringerin Inge Grünwald (Union Salzburg LA) holte sich in Graz den Staatsmeistertitel. Mit 6,19 Metern ließ sie auch Top-Siebenkämpferin Ivona Dadic hinter sich.

Für die Walserin ist es der zweite Weitsprungtitel nach 2019. Der Wind war nicht auf der Seite von Grünwald, doch die 20-Jährige ließ sich davon nicht beeindrucken und führte im Wettkampf am Samstag von Anfang an. Dagegen konnte auch die Konkurrenz aus dem Mehrkampflager nichts ausrichten. Ivona Dadic (Union St. Pölten) näherte sich erst im vorletzten Versuch auf 6,10 Meter an die Salzburgerin heran. Sarah Lagger (TGW Zehnkampfunion) blieb bei 5,96 Metern.

Die in San Antonio (Texas) studierende Inge Grünwald wird in zwei Wochen an der U23-EM in Tallin (Estland) teilnehmen. Sie hat vor kurzem mit 6,36 Metern in den USA den Salzburger Landesrekord verbessert.

"Die Bedingungen waren nicht so einfach, es hat zwischen Rücken- und Gegenwind gewechselt", schilderte Grünwald. "Im Hinblick auf die U23-EM haben wir etwas an der Technik gearbeitet, die guten Sprünge kommen hoffentlich in Tallinn."

Für die weiteren Salzburger Teilnehmer reichte es am ersten Tag der Staatsmeisterschaften nicht ganz für Edelmetall. Stabhochspringerin Shanna Tureczek wurde mit persönlicher Bestleistung 3,60 Metern Vierte. Jakob Hinterholzer belegte Platz fünf über 100 Meter, er durfte sich aber über eine persönliche Bestmarke (10,87 Sek.) freuen. Diskuswerfer Lukas Stiper kam nicht ganz an sein Limit und wurde mit 45,19 Metern Vierter, den Titel holte Weltklassewerfer Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) mit 61,13 Metern. Platz fünf über 800 Meter belegte Katharina Stöger (alle Union Salzburg LA) in 2:18,07 Min. Siebenter im Weitsprung wurde Elias-Min Nowotny (6,40 Meter).