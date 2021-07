Die Salzburger Weitspringerin kam in der Qualifikation der U23-EM in Tallinn nahe an ihre Bestleistung heran. 6,34 Meter reichten locker, um ins Finale am Sonntag einzuziehen.

SN/GEPA pictures Inge Grünwald.

Frühschicht für die 20-jährige Leichtathletin von Union Salzburg LA: Am Samstag hatte sie um 9.45 Uhr ihren Job für den Tag bei der U23-EM in Tallinn (Estland) bereits erledigt, und das erfolgreich: Mit 6,34 Metern war sie in der Qualifikation Siebente von insgesamt 31 Konkurrentinnen. Die zwölf besten Weitspringerinnen erreichten das Finale, das am Sonntagnachmittag (15.20 Uhr MESZ/live im Stream) steigt. Die Weite im dritten Versuch lag nur um zwei Zentimeter unter Grünwalds Bestmarke, die sie im März in den USA aufgestellt hatte. Inge Grünwald muss bei den Titelkämpfen ohne ihren Trainer Csaba Szekely auskommen, weil die Veranstalter die Zahl der erlaubten anwesenden Personen im Stadion coronabedingt auf ein Minimum reduziert hat. Im Finale müsste sie über sich hinauswachsen, um eine Medaillenchance zu haben: In der Qualifikation hatte die drittbeste Springerin 6,45 Meter zu Buche stehen, neun Zentimeter mehr als Grünwalds aktuelle persönliche Bestweite.