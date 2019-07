Salzburgs Leichtathletik-Supertalent Inge Grünwald befindet sich in ausgezeichneter Form für die U20-EM. Bei den österreichischen U23-Meisterschaften holte sie souverän den Titel.

Bei den Meisterschaften der U18/U23 in Linz sprang die Union-Salzburg-Athletin mit 6,21 Metern zum ersten Platz der U23. Damit kam die 18-jährige Walserin nah an ihre persönliche Bestmarke von 6,24 Meter heran. Das große Saisonziel der Youth-Olympics-Dritten lautet U20-Europameisterschaft in Boras (SWE) von 18. bis 21. Juli. Silber in Linz ging an Siebenkampf-Juniorenweltmeister Sarah Lagger (Zehnkampfunion Linz/5,98 m).

Ein starkes Comeback nach langer Verletzungspause feierte Florian Maier, der mit 13,60 Metern Bronze im Kugelstoß (U23) eroberte.

Bronze gab es außerdem in der U18 für die Union-Athletinnen Vanessa Wanderer über 400 Meter (59,24 Sek.) und Shanna Tureczek im Stabhochsprung (3,20 m, beide mit persönlicher Bestleistung).

Quelle: SN