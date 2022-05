Keine Angst vor großen Sprüngen: Sarah Baumgartner will 2032 zu Olympia

Mit 14 Jahren ist Stabhochsprung-Talent Sarah Baumgartner (Union Salzburg LA) ihrer Zeit voraus: Mit einer Bestleistung von 3,60 Metern lässt sie auch ältere Konkurrentinnen hinter sich.

Eigentlich war für Samstag bei Stabhochsprung-Talent Sarah Baumgartner der Start in die Freiluft-Wettkampfsaison angesagt. Dann ging es bei der österreichischen U16-Vereinsmeisterschaft doch wieder in die Halle, weil es zu regnerisch für die Springerinnen war. Sarah Baumgartner war es einerlei, sie dominierte den Bewerb auch so. Die 14-jährige Union-Salzburg-Athletin stieg erst ein, als sich sämtliche Konkurrentinnen schon verabschiedet hatten. 3,50 Meter meisterte sie souverän, bei ihrer persönlichen Bestleistung von 3,60 war dann Schluss. Ihr Trainer Richard Marschal, der sie in einem ...