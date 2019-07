Peter Herzog erklärt, warum er auf einen Start bei der Weltmeisterschaft in Doha verzichtet und stattdessen in Berlin einen neuen Angriff auf seinen Marathonrekord unternimmt.

Die letzten Meter im Schatten der Berliner Gedächtniskirche erlebte er wie in Trance, aus dem Lautsprecher erklang "I am from Austria" und auf der Anzeigetafel prangten 2:15:29 Stunden, persönliche Bestzeit: Die Sternstunde des Peter Herzog beim EM-Marathon in Berlin, die ...