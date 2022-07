Sarah Baumgartner im Goldrausch

Im Doppelpack zu neuen Höhen: Die Salzburger Stabhochspringerinnen Sarah Baumgartner und Shanna Tureczek verbesserten ihre Bestmarken bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft im ULSZ Rif auf 3,71 Meter. Baumgartner räumte gleich sechs U16-Titel und zwei in der Allgemeinen Klasse ab.

Die vielseitige Sarah Baumgartner (Union Salzburg LA) sicherte sich am Freitag und Samstag die U16-Titel im Stabhochsprung, über 80 m Hürden, 300 Meter, im Weitsprung, Speer und Diskus. Dazu kamen noch Gold in der Allgemeinen Klasse im Dreisprung und mit der Staffel.



Besonders wertvoll war die Leistung in ihrer Paradedisziplin Stabhochsprung. 3,71 Meter bedeuteten für die 14-Jährige neuen U18- und U16-Landesrekord sowie die Chance auf das Ticket für die Europäischen Olympischen Jugendspiele (EYOF) im August in Banska Bystrica (SLK). Die um vier Jahre ältere Tureczek schraubte ihre persönliche Bestmarke ebenfalls um zehn Zentimeter höher. Gesprungen wurde witterungsbedingt am Freitag in der LA-Halle in Rif.

Mit einer EYOF-Nominierung darf auch Anna Buchner rechnen, die sich im Kugelstoßen auf eine persönliche Bestweite von 11,50 Meter steigerte.

Amira Simon (LT Salzburg) lief über die 100 Meter Hürden ohne Konkurrenz starke 14,39 Sekunden. Das Limit für die U20-WM liegt bei 14,20, die sie demnächst noch in Angriff nimmt. Simon gewann zudem noch die 100 Meter, den Hochsprung (1,65m) und den Weitsprung (5,33).



Lara-Joy Lußnig siegte im 100-Meter-Sprint der U16 überlegen und konnte noch die 300 Meter Hürden gewinnen. Über 80 Meter Hürden wurde sie Zweite mit neuer persönlicher Bestzeit von 12,36 Sekunden.



Lukas Stiper siegte im Diskuswurf (48,47m) und im Kugelstoß (12,64m) mit guten Leistungen. Den Speerwurftitel sicherte sich Jakob Grubmüller mit 54,86m.

Sprinter Jakob Hinterholzer gewann die 200 und die 400 Meter. Seiner Favoritenrolle über 100 Meter konnte er nicht gerecht werden. Seine muskulären Probleme nutzte der 33-jährige Routinier Lukas Reiter zum Landesmeistertitel.



Über 800 m (2:23,36 min) und 1500 m (5:00,49) min konnte Emilia Löffler mit neuen Bestleistungen zwei Goldmedaillen sichern. Favoritin Katharina Stöger (alle Union Salzburg LA) ist am Wochenende in Mannheim bei einem internationalen Meeting am Start, um das Limit (2:09,00) für die U20-WM zu unterbieten. Ihre Bestleistung steht bis jetzt bei 2:10,80.