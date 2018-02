Leichtathletin Jennifer Wenth hat am Montag das Ende ihrer Leistungssport-Karriere bekanntgegeben. Die 26-jährige Langstreckenläuferin hat 47 Meistertitel gewonnen, Krönung war die Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro mit Rang 16 im Finale über 5.000 m. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Niederösterreicherin aber mit mehreren Verletzungen zu kämpfen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wenth bei ihrem Olympia-Auftritt in Rio