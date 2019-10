Leipzig deklassierte Wolfsburg im DFB-Pokal mit 6:1

RB Leipzig hat den in bisher 13 Saisonpflichtspielen ungeschlagenen VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner in der zweiten Runde des deutschen Fußball-Cups auswärts 6:1 (1:0) deklassiert. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer erzielten zwei der vier Tore der Leipziger zwischen der 55. und 68. Minute. Auf anderen Plätzen trugen sich auch Marco Friedl und Lukas Jäger in die Torschützenliste ein.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen ÖFB-Leipziger Sabitzer (l.) und Laimer (r.) tanzen mit den Kollegen