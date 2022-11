Leipzig nach 4:0 Kantersieg über Donezk im CL-Achtelfinale

RB Leipzig hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Das Team von Trainer Marco Rose feierte am Mittwoch in der 6. Runde in Warschau einen 4:0 (1:0)-Kantersieg über Schachtar Donezk und wurde damit Zweiter in der Gruppe F. Den Gruppensieg sicherte sich Titelverteidiger Real Madrid durch einen deutlichen 5:1 (2:0)-Erfolg über Celtic Glasgow.

SN/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Christopher Nkunku brachte Leipzig auf die Siegerstra§e

Leipzig lag nach zwei Spieltagen mit null Punkten noch am Tabellenende, sicherte sich durch vier Siege en suite allerdings doch noch Platz zwei. Im direkten Duell um den Aufstieg mit Donezk eröffnete Christopher Nkunku den Torreigen (10.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Andre Silva auf 2:0 (50.). Dominik Szoboszlai (62.) und Dani Olmo (68.) vollendeten das Leipziger Schützenfest, bei dem ÖFB-Legionär Xaver Schlager bis zur 74. Minute mitwirkte. In Madrid zeigte die Schiedsrichterin Stephanie Frappart in der ersten Spielhälfte gleich dreimal auf den Punkt. Zunächst verwerteten Kapitän Luka Modric (6.). und Rodrygo (21.) die zwei Strafstöße für Real, auf der Gegenseite scheiterte Celtics Josip Juranovic an Tormann Thibaut Courtois (35.). In Hälfte zwei führten Marco Asensio (51.), Vinicius Junior (61.) und Federico Valverde (71.) den deutlichen Erfolg Reals herbei. Jota gelang für die Schotten nur noch der Ehrentreffer (84.). ÖFB-Legionär David Alaba wurde aufseiten der Madrilenen in der 66. Minute ausgewechselt. Schachtar Donezk übersiedelt als Gruppendritter in die Zwischenrunde der Europa League, für Celtic Glasgow ist das internationale Abenteuer zu Ende.