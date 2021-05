Leitner/Grössig drehen bei U22-EM eine Ehrenrunde

Das Salzburger Beachvolleyball-Duo Laurenz Leitner und Laurenc Grössig bleibt im Rennen um die Medaillen bei der U22-Europameisterschaft in Baden bei Wien.

Mit einem deutlichen Zweisatzsieg (21:10, 21:9) über ein dänisches Duo starteten Leitner/Grössig in den Freitag. Im letzten Gruppenspiel gegen die Israelis Elazar/Day mussten sie sich knapp mit 21:11, 11:21, 14:16 geschlagen geben. Somit heißt es am Samstag eine "Ehrenrunde" drehen, während die Poolsieger bereits im Achtelfinale stehen. Die Salzburger bekommen es mit den Slowaken Trubac/Pavlicko zu tun.

Mit Ben Stockhammer/Jacob Kitzinger schaffte es ein weiteres ÖVV-Duo in die Zwischenrunde. Theo Reiter und Timo Hammarberg haben hingegen den Aufstieg verpasst. Bei den Frauen kamen alle drei österreichischen Paare weiter. Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic, Ronja Klinger/Julia Mitter und Marie Bruckner/Lina Hinteregger werden am Samstag jeweils in der Zwischenrunde um den Aufstieg spielen.