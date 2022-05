Lena Pressler brach in St. Pölten Uraltrekord

Glanzlichter setzten Österreichs Leichtathleten am Donnerstag beim Liese Prokop Memorial in St. Pölten. Dabei fiel eine 35 Jahre alte Bestleistung, ein weiterer "ewiger" Rekord wurde nur knapp verfehlt.

Lokalmatadorin Lena Pressler (Union St.Pölten) lief über die 400-m-Hürden-Strecke den Lauf ihres Lebens und verbesserte in 56,73 Sek. den fast 35 Jahre alten Rekord, den Gerda Haas am 27.06.1987 mit 56,86 Sek. in Athen aufgestellt hatte.

Die 21-Jährige war danach ganz aus dem Häuschen: "Ich war schon vor zwei Wochen über die 300m Hürden sehr schnell, darum habe ich schon gedacht, dass sich vielleicht eine niedrige 58-er Zeit ausgeht. Aber mit einem Rekord hätte ich nie gerechnet, vielleicht in ein paar Jahren, aber niemals schon heute. Ich wusste, ich darf nicht zu schnell angehen, das hat heute perfekt geklappt, so bin ich am Ende nicht eingegangen, es war eine optimale Einteilung."

Markus Fuchs sprintete über 100 m mit gerade noch zulässigem Rückenwind von 1,8 m/Sek. in 10,17 nahe an den ÖLV-Uraltrekord von Andreas Berger heran.

Der siegreiche Niederösterreicher verbesserte seine Bestleistung um gleich 13 Hundertstel. Damit lag der 26-Jährige nur zwei Hundertstel über dem Rekord von Berger aus dem Jahr 1988. Fuchs gewann vor Ex-Hallen-Europameister Jan Volko (SVK/10,28 und Jamal-Marcus Rhoden-Stevens (GBR/10,29). "Unglaublich, aber das ist das, was ich jetzt draufhabe. Mit einer 10,10er Zeit gehört man zur europäischen Spitze, da kann man sich einen Top-Sprinter nennen. Ich habe die letzten beiden Jahre mega-viel in meine Karriere investiert, das ist jetzt der Lohn dafür", jubelte Fuchs.#

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten mit 65,98 Metern einen überlegenen Heimsieg gefeiert. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner siegte am frühen Donnerstagabend bei schwierigen Windverhältnissen klar vor dem Jamaikaner Traves Smikle (62,67) und Robert Szikszai aus Ungarn (61,70). Weißhaidinger zeige sich zufrieden. "Es freut, mich dass ich mit der Siegerweite von 65,98 m wirklich gut abgeliefert habe", meinte Weißhaidinger und verwies auf die widrigen Bedingungen. Sein Trainer Gregor Högler stimmte zu und meinte, dass der Wind wohl gut drei Meter an Weite gekostet habe.