Lena Raidel startet bei der EM in höherer Gewichtsklasse

Die 18-jährige Gewichtheberin aus Straßwalchen dämpft die Erwartungen: Vor der Junioren-EM in Albanien musste sie Stress in der Vorbereitung und den Umstieg in die 71-Kilogramm-Kategorie wegstecken.

Salzburgs Parade-Gewichtheberin Lena Raidel hat am Donnerstag bei der Junioren-Europameisterschaft in Durres (Albanien) ihren großen Auftritt in der Altersklasse U20. "Mein Ziel ist es, einen guten Wettkampf abzuliefern", gibt sich die 18-jährige Straßwalchnerin bescheiden.

Rang sechs erreichte Raidel vor drei Jahren bei der Jugend-EM in Israel, allerdings unter anderen Voraussetzungen als Schülerin des SSM und noch in der Klasse bis 81 Kilogramm. Seither hat sie ihr Gewicht deutlich reduziert.

Die aktuelle EM-Vorbereitung verlief für Lena Raidel nur bedingt wie geplant. "Das Abtrainieren bei der Staatsmeisterschaft vor zwei Wochen in die 64-kg-Klasse hat sehr viel an Substanz gekostet", erklärt die Athletin vom USV Lochen. Sie steigt daher für die EM in die 71-kg-Klasse auf. Raidel gehört in Durres zu den Jüngsten in der U20-Kategorie, ist zudem als Fitnesstrainerin berufstätig und absolviert derzeit eine Ausbildung.