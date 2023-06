Leogang soll für Vali Höll endlich himmlisch werden

Der Mountainbike-Weltcup in Saalfelden-Leogang präsentiert sich noch größer. Ein Österreicherinnen-Trio rechnet sich gute Chancen aus.

Zwölf Weltcups und zwei Weltmeisterschaften im Mountainbike hat die Region Saalbach Leogang schon über die Bühne gebracht. Aber so umfangreich wie beim diesjährigen UCI-Weltcup war das Programm noch nie. Gleich in drei verschiedenen Disziplinen werden Bewerbe ausgetragen. Bereits heute, Donnerstag, starten die Bike-Festtage.

Enduro und E-Enduro sind zum ersten Mal in Leogang vertreten. In diesen Kategorien wird gegen die Uhr gefahren, der Ablauf gleicht dem Rallyesport: Es sind verschiedene Prüfungen (Stages) im Gelände zu absolvieren. Dazwischen müssen Transferetappen ohne Zeitwertung zum Start der nächsten Stage gefahren werden. Die Strecke verläuft zwischen Leogang und Saalfelden. Der amtierende Weltcupsieger Jesse Melamed ist ebenso am Start wie Tracy Moseley, die Leogang von früher kennt: Sie war Downhillspezialistin und 2010 Weltmeisterin.

Für die Cross Country-Stars ist Leogang kein Neuland mehr. Juniorenweltmeisterin Laura Stigger aus Tirol schwelgt in Erinnerungen an ihren dritten Platz vom Vorjahr: "Ich freue mich sehr auf die Rennen in Leogang und hoffe, es sind viele Fans dabei, die mir die Daumen drücken." Gemeinsam mit ihrer Landsfrau Mona Mitterwallner ist sie im Short Track (Freitag) und im klassischen Cross Country (Sonntag) im Einsatz. Die Ränge zwölf und sieben gab es für das Duo zuletzt in Lenzerheide.

Am Samstag ist "Vali-Mania" garantiert. Lokalmatadorin Valentina Höll wird bei ihrem ersten Heimauftritt als Weltmeisterin die Massen an die Strecke locken. Mit der "Speedster"-Strecke vom Asitz hat die 21-jährige Saalbacherin noch eine Rechnung offen: Stürze bei der WM 2020 und bei den Weltcups 2021 und 2022 machten Leogang für sie bislang eher zur höllischen Erfahrung.

Rang vier in Lenzerheide konnten Höll nicht wirklich zufriedenstellen, während Rachel Atherton jubelte: Die britische Dominatorin vergangener Jahre siegte gleich in ihrem ersten Rennen nach einer Babypause. Bei den Herren hofft der Steirer Andreas Kolb auf eine Wiederholung seines Coups vom Vorjahr, als er Fünfter wurde.

Die Anreise nach Leogang ist mit öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg gratis. Shuttlelinien bringen die Fans außerdem im 30-Minuten-Takt von Saalfelden und Hochfilzen zum Eventgelände. Red Bull TV überträgt live.

Internet: www.mtb-weltcup.at