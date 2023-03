Leonidas-Sportgala 2023: Das sind die Siegerinnen und Sieger

Kraft überflügelt Konkurrenz

Skispringer Stefan Kraft durfte bei der Leonidas-Sportgala über seinen fünften Löwen in Gold jubeln und wurde damit erneut zu Salzburgs Sportler des Jahres gekürt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Snowboarder Andreas Prommegger (WM-Gold im Parallelslalom mit 42 Jahren) und Fußballer Nicolas Seiwald (Meister und Cupsieger mit dem FC Red Bull Salzburg).

Am Legendenstatus von Stefan Kraft gibt es schon lange keinen Zweifel mehr. Wären da noch welche, hat sie der bald 30 Jahre alte Skispringer mit seinem fünften Sieg bei der Leonidas-Sportlerwahl ausgeräumt. Öfter hat nur Skistar Marcel Hirscher gewonnen, nämlich sieben Mal. Hinter ihm rangieren andere Monumente des Salzburger Sports wie der "Herminator" Hermann Maier oder "Jahrhundertfußballer" Heimo Pfeifenberger, die jeweils vier Mal Sportler des Jahres wurden. "Die Leonidas-Sportgala ist jedes Jahr eines meiner Highlights", sagte Kraft, der bei der Gala nicht live vor Ort sein konnte, da am Wochenende das Saisonfinale im Skisprungweltcup in Planica stattfindet.

Höll setzte sich durch

Bei den Damen setzte sich Mountainbikerin Valentina Höll vor Skispringerin Chiara Kreuzer (WM-Silber im Team) und Skibergsteigerin Sarah Dreier (WM-Silber im Vertical) durch.

Höll fuhr in den Nachwuchsklassen alles in Grund und Boden und wurde damals für ihre Leistungen als "Rookie des Jahres" ausgezeichnet. Mit dem ersten Jahr bei den Erwachsenen startete jedoch 2020 eine Serie bitterer Tiefschläge. Erst zögerte Corona den Saisonstart immer weiter hinaus, dann stürzte sie ausgerechnet bei der Heim-WM in Leogang so schwer, dass für sie keine weiteren Rennen mehr möglich waren. Ihr lange erwarteter erster Sieg im Elitefeld gelang ihr schließlich über ein Jahr später beim Weltcup-Finale der Folgesaison in den USA. Ihr zweiter Sieg beim Doppelevent in Snowshoe brachte ihr dann sogleich den Sieg im Gesamtweltcup ein. Mitte Juli startete Höll eine Siegesserie, die sie eineinhalb Monate später mit WM-Gold krönte. Da die 21-Jährige derzeit in Neuseeland weilt, nahm ihre Mutter den goldenen Löwen am Donnerstagabend in Empfang.