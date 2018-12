Leverkusen nach 2:1 gegen Hertha nahe an Europacup-Plätzen

Für Bayer Leverkusen hat das Fußball-Jahr ein versöhnliches Ende genommen. Die Werkself feierte am Samstag in der 17. Runde der deutschen Bundesliga einen 3:1-Heimsieg über Hertha BSC und überwintert damit als Neunter nahe an den Europacup-Plätzen. RB Leipzig geht nach einem Heim-3:2 über Werder Bremen auf dem Champions-League-Rang vier in die vierwöchige Pause.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Jubel zum Jahresausklang bei Leverkusen