Lewis Hamilton gewann Formel 1 Grand Prix in Sotschi

Lewis Hamilton hat auch den Grand Prix von Russland gewonnen und den nächsten Schritt zum fünften Titelgewinn in der Formel 1 gemacht. Der englische Mercedes-Pilot siegte am Sonntag in Sotschi vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas sowie Sebastian Vettel. Der deutsche Ferrari-Pilot hat damit fünf Rennen vor Schluss schon 50 Punkte Rückstand und kann die WM nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Der nächste WM-Sieg ist in greifbarer Nähe