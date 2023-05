LG-Doppelzweier Tiefenthaler/Altenhuber bei Ruder EM Achte

Die Österreicherinnen Lara Tiefenthaler/Louisa Altenhuber haben am Samstag bei den Ruder-Europameisterschaften in Bled im Leichtgewichts-Doppelzweier Platz zwei im B-Finale und damit Gesamtrang acht belegt. Auf den Sieg im B-Finale fehlten nur 0,77 Sek. ÖRV-Nationalcoach Robert Sens äußerte sich zufrieden: "Kämpferisch war das eine sehr starke Leistung. Wir dürfen eine große Zukunft der beiden erwarten." Am Sonntag wird der Vierer ohne in Rot-weiß-rot im B-Finaleinsatz sein.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Louisa Altenhuber mit Lara Tiefenthaler EM-Achte/Archivbild