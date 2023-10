Ligaspiel in Montpellier nach Attacke auf Goalie abgebrochen

Die Begegnung zwischen Montpellier und Clermont in der französischen Ligue 1 ist am Sonntagabend abgebrochen worden nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Clermonts Torhüter Mory Diaw explodiert war. Der Goalie fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde auf dem Rasen behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert. Montpellier lag zu dieser Zeit mit 4:2 in Führung. Bei Clermont stand Muhammed Cham auf dem Feld.

BILD: SN/APA/AFP/PASCAL GUYOT Diaw musste auf Rasen behandelt werden

Der Schiedsrichter habe nach Rücksprache mit dem Vereinsarzt von Clermont das Spiel abgebrochen, weil Diaw schwer traumatisiert gewesen sei, teilte der Sicherheitschef von Montpellier mit. Der Club droht nun drei sichere Punkte am Grünen Tisch zu verlieren. Lens mit Teamverteidiger Kevin Danso musste sich im "Derby du Nord" gegen Lille mit einem 1:1 begnügen und nimmt aktuell nur den 14. Tabellenrang ein. Deiver Machado traf in der 70. Minute zum Ausgleich für die Hausherren, nachdem Benjamin André Lille in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit voran gebracht hatte.