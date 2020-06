Lilly Hager debütiert im Nationalteam

Salzburgs Abordnung im Volleyball-Nationalteam wird größer. Neben Victoria Deisl rücken auch die Bürmooserin Lilly Hager sowie Roland Schwab als Co-Trainer ein.

Im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn startet die Vorbereitung des Damennationalteams auf die Qualifikation für die EM-Endrunde 2021. Geleitet wir die ÖVV-Auswahl vom erfahrenen belgischen Trainer mit Weltruf, Jan de Brandt.

Die "Salzburg-Filiale" ASKÖ Linz-Steg ist mit fünf Spielerinnen vertreten, dazu kommt Steelgirls-Cheftrainer Roland Schwab als einer von zwei Co-Trainern. Unverändert ist die Rolle von Linz-Steg Co-Trainer Florian Stangl. Seit mehreren Jahren kümmert er sich als Teammanager um alle organisatorischen Belangen.

Während die Seekirchnerin Victoria Deisl schon seit zwei Jahren dem A-Team angehört, ist Libero Lisa-Marie "Lilly" Hager neu. Die Bautechnikerin aus Bürmoos ist im Meisterteam in der abgelaufenen Saison zunehmend in eine Schlüsselrolle geschlüpft. "Das ist jetzt für viele Spielerinnen eine große Chance sich zu präsentieren", erklärt Teammanager Stangl.

Roland Schwab, bisher schon im Männer-Nachwuchs in ÖVV-Diensten, sagt: "Ich freue mich sehr auf diese neue spannende Aufgabe und die Erfahrungen, die ich machen werde. Bis zum Trainingsstart standen natürlich einige interne Beratungen über den Kader am Programm. Nach vier Jahren in der DenizBank AG Volley League Women kann ich Kontakte zu allen Coaches und Erfahrungen von den vielen Spielen einbringen. Jetzt geht es endlich mit der eigentlichen Trainingsarbeit los. Das ist natürlich noch viel spannender."



Damit das Nationalteam "normal" trainieren darf, stand am Montag direkt nach der Ankunft ein CoVid-Test Programm. Dienstagfrüh kam die Nachricht, dass alle negativ verliefen. Im gesamten Komplex gelten dennoch weitere strenge Hygienevorschriften, die für die Spielerinnen neben Einzelzimmern, das Tragen von Masken in allen geschlossenen Räumen, Fiebermessen und das Führen eines Gesundheitstagebuches, vorsehen.

"Gewöhnungsbedürftig, aber komplett nachvollziehbar. Wir sind froh in dieser Form trainieren zu können", meint Zuspielerin Victoria Deisl.

Quelle: SN