Lilly Hager: "Der Titel daheim wäre perfekt"

Die Salzburgerin Lilly Hager führt Linz-Steg als Kapitänin in die Finalserie gegen Sokol/Post Wien.

Gibt es den vierten Meistertitel in Serie für die Steelvolleys Linz-Steg? Die best of five-Finalserie gegen Sokol/Post Wien startet am Dienstag (20.35 Uhr, live in ORF Sport +) und die Bürmooserin Lilly Hager ist als Linz-Kapitänin und Libera mittendrin. "Ich freue mich schon", sagt die 25-Jährige, die bei allen bisherigen Triumphen mit dabei war. "Es herrscht eine positive Aufgeregtheit."

Was auch daran liegt, dass das Team unter Erfolgstrainer Roland Schwab aus Saalfelden endlich sein "Finale dahoam" bekommt. Heute ...