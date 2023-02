Lilly Hager feiert siebenten Titel mit Linz

Volleyballerin Lilly Hager hat mit den Steelvolleys Linz souverän den österreichischen Cuptitel gewonnen. Die Bürmooserin setzt damit eine Erfolgsserie fort.

Mit 3:0 (25:21,27:25,25:15) siegten die Linzerinnen am Montag bei TI-Volley in Innsbruck und fixierten damit den vierten Cuptitel in Folge. Drei Mal waren sie Meister, der Titel 2020 blieb ihnen nach Platz eins im Grunddurchgang wegen des Corona-Lockdowns verwehrt.

Lilly Hager aus Bürmoos durfte als Kapitänin erneut den Pokal als Erste hochstemmen. Die Henndorferin Bojana Ubiparip ist ebenfalls Teil des Erfolgsteams. Bis 2022 hatte der Saalfeldner Roland Schwab als Headcoach fungiert. Mittlerweile als Teamchef der ÖVV-Damen tätig, war er am Montag interessierter Beobachter beim Finale.