Lilly Hager und Co. holten vierten Titel nach Linz

Den Volleyballerinnen von Linz-Steg ist die erfolgreiche Titelverteidigung in der Austrian Volley League (AVL) der Frauen gelungen. Den Pokal nahm die Salzburgerin Lilly Hager als Kapitänin in Empfang.

Die Oberösterreicherinnen setzten sich am Donnerstagabend bei VB NÖ Sokol/Post in Wien mit 3:1 (18,-23,20,16) durch und entschieden die "best of five"-Finalserie ebenfalls mit 3:1 für sich. Damit jubelten die Steelvolleys über den vierten Titel nach 2019, 2021 und 2022. Bei allen Triumphen mit dabei war Libera Lilly Hager aus Bürmoos, die zudem vier Cupsiege und einen Supercup gewonnen hat. Im Meisterkader stand außerdem zum zweiten Mal nach 2022 die Neumarkterin Bojana Ubiparip.

"Unsere Gefühlslage könnte nicht besser sein", sagte die glückliche Lilly Hager. "Es war heute sehr umkämpft. Es war vielleicht nicht unser bestes Spiel, aber wir haben als Team zusammengehalten. Unser Service und das Sideout waren entscheidend."

Auch im Vorjahr hatten die Linzerinnen, die auch den Supercup und Cup holten, am 27. April einen 3:1-Finaltriumph gefeiert. Das Team von Coach Facundo Morando gewann den ersten Satz ohne Probleme, Sokol/Post machte es mit dem Satz-Ausgleich aber noch einmal spannend. Im Finish gelang Linz-Steg mit einem 10:0-Lauf die Entscheidung.